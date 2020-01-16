شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية العالمي» : 45 مليونا مهددون بالجوع في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إن عددا قياسيا يبلغ نحو 45 مليون شخص في 16 دولة في مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية يعانون من انعدام شديد في أمن الغذاء بعد موجات متكررة من الجفاف والفيضانات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقالت لولا كاسترو المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لجنوب القارة الأفريقية "أزمة الجوع وصلت لمستوى لم نشهد مثله من قبل والمؤشرات تظهر أن الأمر سيتفاقم". وأضافت "موسم الأعاصير السنوي بدأ ولا يمكننا ببساطة أن نتحمل تكرار الدمار الذي تسببت فيه العواصف غير المسبوقة في العام الماضي".
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