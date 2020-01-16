شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الروسي يعتمد مرشح بوتين في منصب رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس النواب الروسي اليوم الخميس على المرشح الذي اختاره الرئيس فلاديمير بوتين لمنصب رئيس الوزراء، وهو رئيس دائرة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين.

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