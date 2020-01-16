عضو بالشباب البرلمانية: نسعى لاستكمال مثلث الحركة الاولمبية في العراق

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "باستكمال التصويت على قانوني الاتحادات الرياضية والاندية الرياضية قريبا فسيكون مثلث الحركة الاولمبية بالبلد والمتمثل باللجنة الاولمبية والاندية والاتحادات قد اكتمل".واضاف برواري، "سنعمل على اخذ الاراء المختلفة من جميع ذوي الاختصاص والخبرة بهذا الشان بغية انضاج القانونين بالشكل الامثل بما يحقق التكامل بالعمل الرياضي"، لافتا الى انه "سنعمل وخلال زيارتنا الى مدينة لوزان السويسرية الشهر المقبل على عرض رؤيتنا وما تحقق من انجازات وايصال موقفنا لهم باننا اوفينا بجميع الالتزامات التي وعدنا بها وما تم الاتفاق عليه بشان القوانين الثلاث المتعلقة بالمجال الرياضي".واكد برواري، أن "استكمال تشريع هذه القوانين سيعطي رسالة للمجتمع الدولي بوجود نية حقيقية لتشريع قوانين تعمل على تطوير الواقع الرياضي للعراق وبما يحقق الاستقلالية للرياضة ويعمل على تطورها بالشكل الافضل"، مشددا "لدينا خطة تشريعية متكاملة سواء من خلال الضغط باتجاه تشكيل مركز تحكيم رياضي او استكمال القوانين الداعمة للرياضة والقوانين الخاصة بامن الملاعب ومكافحة المنشطات والعديد من التشريعات القديمة التي سينعمل على تحديثها وتشريع قوانين جديدة لم تكن موجودة سابقا".

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الاثنين 13 كانون الثاني 2019، القراءة الاولى لمشروعي قانوني الاتحادات الرياضية والاندية الرياضية.