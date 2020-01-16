وفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي

توفيت الفناة المصرية ماجدة الصباحي، الخميس، عن عمر يناهز 89 عاماً، بحسب موقع "مصراوي" المصري. والنجمة ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها.



كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها "جميلة"، "النداهة"، "السراب"، "نوع من النساء"، وغيرها، وفقاً لـ"مصراوي".

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