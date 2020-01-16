الصين تعثر على غواصات تجسس في مياهها الإقليمية

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، الخميس، إن الصين تمكنت من العثور على غواصات تجسس مسيرة في مياهها الإقليمية.

وأضافت المجلة، خلال تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، أن مجموعة من الصيادين عثروا على مركبات مجهولة تحت الماء بعدما التقطتها شباكهم، ثم قاموا بتسليمها للسلطات.

وأوضحت أنه رغم عدم عرض تلك المركبات أو ذكر عددها، أفادت تقارير بأن واحدة من بينها ذات أصول أجنبية؛ مما يعني أن قوات بحرية أخرى تشغلها في المياه الصينية أو بالقرب منها، مشيرة إلى أنه حال كان الأمر كذلك، يرجح هذا أن دورها جمع معلومات استخباراتية.





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كما أشارت إلى أن المعلومات التي تجمعها قد تتضمن قياس العمق والضوضاء والملوحة والتيارات، وأن هذه البيانات التي تبدو عادية يمكنها إمداد الغواصات بميزات تكتيكية في عملياتها المستقبلية، إذ تجعلها مطلعة بصورة أفضل على الأوضاع المحلية.

وكرمت الصين الـ11 صيادا بعد تسليمهم "غواصات تجسس" عثروا عليها، التي ربما كانت تعمل في المياه الدولية، خلال احتفالات تقيمها منذ عام 2016؛ بهدف تكريم من يقومون بمبادرات مماثلة.

عقد الاحتفال في 13 يناير/كانون الثاني بمقاطعة جيانجسو الواقعة على الساحل الشرقي للصين، المطل على بحر الصين الشرقي، التي تحظى باهتمام كل من كوريا الجنوبية واليابان إلى جانب دول أخرى.

وذكرت "فوربس" أن مقاطعة جيانجسو ليست المنطقة الوحيدة التي تجد فيها الصين أجهزة تحت الماء، لكن من الصعب تحديد حجم تلك الحوادث؛ لأن معظمها لا تتناقله وسائل الإعلام.

وأشارت إلى أن المنصات المسيرة شائعة فيما يتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية؛ لأنها لا تشكل تهديدًا على أطقمها حال الإمساك بها أو فقدانها.

وعام 2012، عثر قارب صيد على جهاز مسير على شكل طوربيد في بحر الصين الجنوبي، وكان الجهاز المصنوع من التيتانيوم مزودا بأجهزة اتصال بالأقمار الصناعية وكاميرات، وقد عرضت صور توضيحية له خلال التكريم الأخير للصيادين.