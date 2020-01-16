مراقبون : اردوغان يحاول إفشال مؤتمر برلين بشأن ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال مراقبون ومحللون سياسيون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول إفشال المؤتمر الذي تستضيفه المانيا الأحد القادم بشأن الصراع الدائر في ليبيا .



وأعتبر المراقبون تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة طرابلس، إستفزاز ومحاولة لإفشال المؤتمر بعد أن أوقعه رفض حفتر التوقيع على إتفاق وقف النار في مأزق .

وقبل تصويت البرلمان، ذكر المرصد السوري أن تركيا نقلت بالفعل "مرتزقة" من مقاتلين سوريين موالين لها من الأراضي السورية إلى طرابلس.

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وأضاف أردوغان، الذي تحدث في أنقرة، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا.

وفي سياق متصل، واصل المرصد السوري متابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل ليبيا.

وبحسب المرصد، فقد ارتفع عدد المقاتلين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1750 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند.

وذكر المرصد أن عمليات تجنيد المرتزقة تستمر بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات.

كما رصد المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 5 مرتزقة من فصائل "الجيش الوطني" الموالي لتركيا خلال المعارك الدائرة في ليبيا، حيث وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب حلب، وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 19 مقاتل من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال والحمزات.

يذكر أن عمليات تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم تعد جريمة وفقا للاتفاقية الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عام.