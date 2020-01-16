مورغان أورتاغوس تعلق على إستقالة حكومة «دميتري مدفيديف»

في أول تعليق رسمي أمريكي على استقالة الحكومة الروسية أمس الأربعاء، تطرقت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إلى آفاق تحسين العلاقات بين البلدين.
وقالت أورتاغوس في حديث لقناة RTVi التلفزيونية: "نحن على علم بما حدث ونتابع الأمر. يمكنني القول إننا نقف إلى جانب المواطنين الروس، وأكد الرئيس دونالد ترامب مرارا أنه يحرص على علاقات أفضل بين حكومتينا".
وأضافت المتحدثة أن "كل شيء يتوقف على زعماء روسيا"، معبرة عن الأمل بأنهم "سيأخذون مطالب الولايات المتحدة الخاصة بتغييرات في السياسة الخارجية، في الاعتبار".
وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم استقالة الحكومة بكامل قوامها، وذلك على خلفية المقترحات التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان أمس الأربعاء، والتي شملت إدخال تعديلات هامة على الدستور، فيما أعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء.
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