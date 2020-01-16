وفاة والدة الزميلة ريتا شاهين

غيب الموت انطوانيت نعمة الله سركيس عساف، والدة الزميلة في "الوكالة الوطنية للاعلام" وفي وزارة الطاقة والمياه ريتا شاهين. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، في كنيسة مار ضومط الرعائية - تولا - البترون.
تقبل التعازي بدءا من اليوم الخميس من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء، وقبل الدفن وبعده ويوم السبت 18 الحالي، في صالة رعية مار ضومط الرعائية تولا - البترون ومن الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.
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