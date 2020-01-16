وفاة والدة الزميلة ريتا شاهين

غيب الموت انطوانيت نعمة الله سركيس عساف، والدة الزميلة في "​الوكالة الوطنية للاعلام​" وفي وزارة الطاقة والمياه ريتا شاهين. يحتفل ب​الصلاة​ لراحة نفسها في الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، في ​كنيسة​ مار ضومط الرعائية - تولا - ​البترون​.

تقبل التعازي بدءا من اليوم الخميس من ​الساعة​ الثالثة حتى الساعة السادسة مساء، وقبل الدفن وبعده ويوم السبت 18 الحالي، في صالة رعية مار ضومط الرعائية تولا - البترون ومن الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.