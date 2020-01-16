لجنة المرأة والطفل اقرت اقتراج قانون يقضي بتعديل مادة في قانون العقوبات

أقرت ​لجنة المرأة والطفل​ اقتراح قانون يقضي بتعديل مادة في قانون العقوبات اللبناني وهي اضافة لموضوع تعريف ​الاغتصاب​ و​الاعتداء الجنسي​. وأعلنت رئيس اللجنة النائب ​عناية عز الدين​ أن "هناك جرائم كثيرة تترك اثارا نفسية عميقة على الضحية ولذلك تقدمنا بهذا الاقتراح ليكون هناك عدم افلات من العقوبة".

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