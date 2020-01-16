الحاج حسن: واجب القوى الامنية حماية الاعلاميين

إعتبر رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النيابية ​حسين الحاج حسن​ في تصريح له ان من "واجب ​القوى الامنية​ حماية الاعلاميين اثناء قيامهم بواجبهم المهني وليس التعرض لهم، داعيا المسؤولين عن هذه القوى الى القيام بـ"التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات لما جرى والقيام بالاجراءات المناسبة واصدار التعليمات الواضحة لتمكين الاعلاميين من القيام بواجباتهم المهنية وحمايتهم".

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