أدان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، لجوء السلطة إلى "تصعيد القمع خلال اليومين الأخيرين ضد ثوار الانتفاضة، وهو ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المصابين، وإلى توقيف عشرات المعتقلين، فضلاً عن الاعتداء على مراسلي وسائل الإعلام"، متمنياً "الشفاء العاجل للمصابين، وإطلاق سراح كل المعتقلين على الفور"، مستهجناً "تجاهل السلطة لمعاناة الناس، وعدم إعارتها أي اهتمام للمصائب والمآسي التي تقع على رؤوسهم".
واعتبر سعد أن "قوى السلطة تتصارع في ما بينها على تقاسم الحصص في الحكومة، إلا أنها متفقة تماماً على الدفاع عن تعديات شركائها من أصحاب المصارف في مواجهة ثوار الانتفاضة وكل أبناء الشعب اللبناني"، مشدداً على "ضرورة الانتقال السلمي والآمن نحو الخلاص، وعلى تشكيل حكومة انتقالية تحظى برضى الانتفاضة والشعب الللبناني، وتتمتع بصلاحيات استثنائية تسمح لها بالقيام بمهام الإنقاذ المالي والاقتصادي، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لذوي الدخل المحدود، والتمهيد للانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية العادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد: لتشكيل حكومة انتقالية إنقاذية تحظى برضى الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.