أيوب يرد على حراك الجامعة اللبنانية:لا يريدون الخير والاستقرار للجامعة

رد رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​، على بيان "حراك أساتذة الجامعة اللبنانية" متهما إياهم بأنهم "لا يريد الخير والاستقرار والتقدم للجامعة اللبنانية، والاستمرار في ​سياسة​ التشويه والافتراء المقصود وتضليل الرأي العام اللبناني".

ونفى أيوب مزاعم بيان الحراك عن غياب القانون و​الفساد​ المستشري في الجامعة اللبنانية، مؤكداً أنه "أمر مناف للواقع ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".

ودعا أيوب من "يدعون الحرص على الجامعة اللبنانية أن يبرزوا مستنداتهم ووثائقهم أمام الهيئات القضائية والرقابية المختصة حتى تتثبت هذه الهيئات من صحة الادعاءات".

كما وتوجه نحو الإعلام اللبناني داعياً إلى "ممارسة أقصى درجات المهنيّة في التعاطي مع ​أخبار​ الجامعة الوطنية حتى لا يتمّ استغلالها كمنابر لإطلاق الأكاذيب وتشويه الحقائق لغايات هي أبعد ما تكون عن الحرص على مصلحة الجامعة اللبنانية".