قيومجيان وجه كتابا الى عطية لفتح تحقيق في موضوع التأخر في انجاز معاملات إدارية

وجه وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ كتابا إلى رئيس ​التفتيش المركزي​ القاضي جورج عطيه لفتح تحقيق في موضوع التأخر في انجاز معاملات إدارية وعقود في الوزارة. ​​​​​​​ ​​​​​​​

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