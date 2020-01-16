تقي الدين زار السفير السوري وبحث معه التطورات المحلية والاقليمية

التقى رئيس ​حزب الوفاق الوطني​ ​بلال تقي الدين​ ​السفير السوري​ علي عبد الكريم وبحث معه في التطورات المحلية والإقليمية على الساحتين ال​لبنان​ية والسورية. وطالب تقي الدين "بإعادة ​العلاقات اللبنانية السورية​ من أجل المصالح المشتركة بين البلدين والتي يجب تفعيلها ،ونحن اليوم في امس الحاجه لإعادة الوضع إلى طبيعته بين البلدين وإجراء اتصالات على المستوى الرسمي لمعالجة ​ملف النازحين السوريين​ في لبنان"، معتبرا ان "بعض المعترضين في لبنان على استعادة العلاقات مع ​سوريا​ يعبرون عن حسابات ومصالح أطراف إقليمية ودولية وليس عن مصالح لبنان واللبنانيين".

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