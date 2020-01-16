توقيف 3 اشخاص سرقوا كابلات من محطة كهرباء في تنورين

أوقفت دورية من مكتب جهاز المعلومات في ​البترون​ و​الكورة​ ومن فصيلة درك شكا 3 أشخاص كانوا يستقلون ​سيارة​ بيك آب، عند جسر الهري- ​كفريا​، بعد ان ضبطت معهم كابلات كهرباء سرقوها من محطة الكهرباء في وطى حوب - ​تنورين​.

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