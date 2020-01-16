لجنة الشباب والرياضة بحثت بالمساهمات المالية للجنة الاولمبية للاتحادات الرياضية

بحثت لجنة الشباب والرياضة بموضوع المساهمات المادية التي كانت تؤمنها وزارة الشباب والرياضة للجنة الاولمبية للاتحادات الرياضية والشبابية، والذي كان مجموعها 4 مليارات و500 مليون ليرة طبقا لموازنة العام 209، وكل هذه الالمساهمات ردها ديوان المحاسبة كما اعلن رئيس اللجنة سيمون ابي رميا.
وفي هذا الاطار، اصدرت اللجنة توصية انه في موازنة العام 2020 عدم اقطتاع اي نسبة من المال لمصلحة الشباب والرياضة ضمن هذه المسامهمة، والابقاع على هذه ذات الموازنة، واشار ابي رميا الى اللجنة ستتكفل مع الاتحادات الرياضة بوضعها في هذه الاجواء.
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