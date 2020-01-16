لجنة الشباب والرياضة بحثت بالمساهمات المالية للجنة الاولمبية للاتحادات الرياضية

بحثت ​لجنة الشباب والرياضة​ بموضوع المساهمات المادية التي كانت تؤمنها ​وزارة الشباب والرياضة​ للجنة الاولمبية للاتحادات الرياضية والشبابية، والذي كان مجموعها 4 مليارات و500 مليون ليرة طبقا لموازنة العام 209، وكل هذه الالمساهمات ردها ​ديوان المحاسبة​ كما اعلن رئيس اللجنة ​سيمون ابي رميا​.

وفي هذا الاطار، اصدرت اللجنة توصية انه في موازنة العام 2020 عدم اقطتاع اي نسبة من ​المال​ لمصلحة الشباب والرياضة ضمن هذه المسامهمة، والابقاع على هذه ذات ​الموازنة​، واشار ابي رميا الى اللجنة ستتكفل مع الاتحادات الرياضة بوضعها في هذه الاجواء.