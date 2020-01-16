شهيب أعلن مواعيد اجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية

أعلن وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​أكرم شهيب​ أنه تم تحديد مواعيد إجراء ​الإمتحانات الرسمية​ للشهادة المتوسطة في 15/6/2020، وللثانوية العامة بفروعها الأربعة بتاريخ 22/6/2020.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع شهيب مع المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة ​فادي يرق​، في حضور رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، وتم استعراض مسار التحضيرات للإمتحانات الرسمية لهذا العام.

وأشار إلى ان العمل يتركز راهنا على تعويض أيام التعطيل على التلامذة، وخصوصا في منطقة ​الشمال​ وعكار، سيما وأن ​المدارس الرسمية​ والخاصة تمكنت من تعويض القسم الأكبر من أيام التعطيل القسري للمدارس. وشدد على أن التلامذة يجب ان يكونوا في المدارس وان يتابعوا تحصيلهم الدراسي من دون أي انقطاع.