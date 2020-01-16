شهيب أعلن مواعيد اجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب أنه تم تحديد مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في 15/6/2020، وللثانوية العامة بفروعها الأربعة بتاريخ 22/6/2020.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع شهيب مع المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، في حضور رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، وتم استعراض مسار التحضيرات للإمتحانات الرسمية لهذا العام.
وأشار إلى ان العمل يتركز راهنا على تعويض أيام التعطيل على التلامذة، وخصوصا في منطقة الشمال وعكار، سيما وأن المدارس الرسمية والخاصة تمكنت من تعويض القسم الأكبر من أيام التعطيل القسري للمدارس. وشدد على أن التلامذة يجب ان يكونوا في المدارس وان يتابعوا تحصيلهم الدراسي من دون أي انقطاع.
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