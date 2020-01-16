خير خلال معاينته أضرار ليلة الثلثاء: لتبق وزارة الإعلام الناطق الرسمي للشعب والدولة

جال الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​ في ​وزارة الاعلام​ وعاين الاضرار التي لحقت بها، ولا سيما في مبنى "اذاعة ​لبنان​"، جراء احداث أول من امس في الحمراء والتي أدت الى تكسير عدد من النوافذ وتحطيم بعض الاجهزة العائدة الى الاذاعة وسيارات موظفين.

وتمنى خير "ألا تتكرر مثل هذه الاحداث وان يعود للدولة عزها وقوتها"، مؤكدا أن "وزارة الاعلام هي اللسان الناطق للشعب و​الدولة​"، ومشددا على أن "الهيئة ستقوم بمعالجة الاضرار في اسرع وقت بالتنسيق مع رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ والوزير الجراح والمدير العام لوزارة الاعلام ​حسان فلحة​، كي تبقى وزارة الاعلام الناطق الرسمي باسم الشعب والدولة".