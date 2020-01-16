نقابة المصورين الصحفيين: نستنكر الإعتداءات غير المبررة على الزملاء

إستنكرت ​نقابة المصورين الصحافيين​، الاعتداءات وتكسير المعدات، التي طالت عدد كبيرا من الزملاء بالأمس، واعتبرتها "مستهجنة وغير مبررة على الإطلاق خصوصا انها اتت من قبل من يفترض به حمايتنا لا الاعتداء علينا".

وأكدت النقابة أنه "عمل مرفوض ومدان مهما كانت الاسباب"، مؤكدةً على "اننا نقوم بواجبنا المهني الذي يكفله ​الدستور​ والقانون في ​لبنان​ وكل ​العالم​". وأشارت النقابة إلى أنها "أجرت إتصالات مع مسؤولين وناشدت وزير الداخلية ومدير عام ​قوى الامن الداخلي​ متابعة ما حصل من أجل اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة لحمايتنا ووقف الاعتداء علينا ومحاسبة المسؤولين".

ورفضت النقابة أن "يكون الجسم الإعلامي مكسر عصا لأحد"، متمنية لكل الزملاء الشفاء العاجل واضعةً كل إمكانياتها بتصرف الزملاء بأي خطوة قانونية يريدون اتخاذها.