كوبيتش: كل ما يحدث من احتجاجات في لبنان لا يكفي لإيقاظ السياسيين؟

تساءل المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "ومع تزايد عدد الأشخاص اليائسين الغير قادرين على مواجهة ​الأزمة​ الاقتصادية اللبنانية، و​احتجاجات​ الامس، وخاصة ​الشباب​ الغاضبين من أن مطالبهم ب​المستقبل​ اللائق يتم تجاهلها لا يكفي ذلك لإيقاظ السياسيين"؟

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