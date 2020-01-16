جنبلاط: تدمير المصارف يشكل ضربة وجودية للكيان اللبناني

اعتبر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "​لبنان​ اليوم بين مطرقة العقوبات الاميركية والسدانة الإيرانية تنهال الضربات من كل ميل، لكن تدمير ​المصارف​ يشكل ضربة وجودية للكيان اللبناني"، مشيرا الى ان "​المصرف المركزي​ سار بتعليمات ​السلطة​ السياسية بتمويل دولة ينخرها ​الفساد​ وما من احد اعترض إلى ان أتى من طلب الإصلاح ورفضه العهد ولا يزال".

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