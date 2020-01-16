الحدث:مصرف لبنان طلب من المصارف معلومات عن تحويلات السياسيين للخارج منذ بدء الحراك

افادت قناة الحدث ان " ​البنك المركزي​ طلب من ​المصارف​ معلومات عن تحويلات السياسيين المالية للخارج منذ بدء الحراك، والتحقيق بمصادر هذه الأموال المحوّلة".

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