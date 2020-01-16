وزارة العمل وجّهت 224 إنذاراً لنقابات مخالفة وأمهلتها شهراً لتسوية أوضاعها

اقدمت ​وزارة العمل​ بايعاز من ​وزير العمل​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​كميل ابو سليمان​ على "البدء بتوجيه انذارات تمنح النقابات مهلة شهر لتسوية اوضاعها تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المتاحة، وتأتي هذه الخطوة بعد اجراء مسح ميداني جراء تلمس ابو سليمان وجود فوضى في ​العمل النقابي​ وذلك تمهيداً لإطلاق ورشة لإستنهاض وتفعيل العمل النقابي".

وبحسب بيان للوزارة، فقد اظهر المسح "وجود 416 نقابة عمّالية، 202 نقابة أصحاب عمل، 60 إتحاد عمّالي و 9 إتحادات أصحاب عمل مسجلة لدى الوزارة، ولكن بعد التدقيق تبين أنّ هناك 80 نقابة أصحاب عمل و131 نقابة عمّالية لم يجروا إنتخابات وبعضها منذ العام 2000".