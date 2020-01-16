اقدمت وزارة العمل بايعاز من وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان على "البدء بتوجيه انذارات تمنح النقابات مهلة شهر لتسوية اوضاعها تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المتاحة، وتأتي هذه الخطوة بعد اجراء مسح ميداني جراء تلمس ابو سليمان وجود فوضى في العمل النقابي وذلك تمهيداً لإطلاق ورشة لإستنهاض وتفعيل العمل النقابي".
وبحسب بيان للوزارة، فقد اظهر المسح "وجود 416 نقابة عمّالية، 202 نقابة أصحاب عمل، 60 إتحاد عمّالي و 9 إتحادات أصحاب عمل مسجلة لدى الوزارة، ولكن بعد التدقيق تبين أنّ هناك 80 نقابة أصحاب عمل و131 نقابة عمّالية لم يجروا إنتخابات وبعضها منذ العام 2000".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل وجّهت 224 إنذاراً لنقابات مخالفة وأمهلتها شهراً لتسوية أوضاعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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