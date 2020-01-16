بوتين: سنبقى جمهورية رئاسية وأكثر انفتاحا مع زيادة مسؤولية البرلمانية

أعلن الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، أنّ بلاده ستبقى "جمهورية رئاسية"، لافتا إلى أنها ستصبح "أكثر انفتاحا" مع زيادة أهمية البرلمان ومسؤولياته.

وأشار بوتين، خلال اجتماع لوضع مقترحات لتعديل الدستور، إلى أن "مشروع ​التعديلات الدستورية​ يتطلب عملا جادا واختبارا دقيقا"، مشددا على أن "الاتفاقات الدولية التي تبرمها ​روسيا​ لا يجب أن تتناقض مع دستور البلاد".

وتجدر الإشارة إلى أن بوتين اقترح، إدخال تعديلات على صلاحيات ومهام الرئيس، ووقع على أمر بتشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات حول إجراء تعديلات على دستور روسيا.