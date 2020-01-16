وزير الخارجية الألماني يصل إلى بنغازي للقاء حفتر

وصل وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، إلى مدينة ​بنغازي​ ​شرق ليبيا​ للقاء القائد العام لـ"لجيش الوطني الليبي" ​خليفة حفتر​. وتأتي هذه زيارة لماس في إطار الجهود التي تبذلها بلاده لضمان نجاح ​مؤتمر برلين​ ووقف ​إطلاق النار​ في ليبيا. إضغط للمزيد

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