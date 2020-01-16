افاد مراسل النشرة في ​سوريا​، عن "بدء ​الجيش السوري​ بالتمهيد المدفعي والصاروخي والجوي الكثيف على مواقع تنظيم "​جبهة النصرة​" في الراشدين غربي حلب المدينة وكفرناها وعنجارة وعدة قرى وبلدات في الريف الغربي والجنوبي الغربي للمحافظة، وذلك تمهيدا للبدء بعملية عسكرية من المقرر ان تبدأ اليوم على محور حلب ادلب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش السوري يمهد نارياً للبدء بعملية عسكرية على محور حلب ادلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.