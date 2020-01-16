شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب صالونات التجميل والحلاقة بالالتزام بإجراءات منع العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية مبادرة "الحد من انتشار العدوى" التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان، استكمالا لمبادرة «100 مليون صحة»، مشيرًا إلى وجود الكثير من الأمراض المعدية التى تنتشر فى صالونات التجميل والحلاقة كفيروسى سى وبى، بسبب تداول إعادة استخدام أدوات تقليم الأظافر والمعدات الموجودة داخل الصالونات بين الأشخاص.

وأكد مشهور، فى بيان له، على ضرورة التزام صالونات التجميل والحلاقة بتعليمات الكتاب الدورى الذى تم توزيعه فى المحافظات والالتزام بالحد الأمثل فى النظافة والتعقيم والتعاون مع وزارة الصحة من خلال تنفيذ المبادرة، حيث تنتشر العديد من السلوكيات والعادات السيئة مثل استخدام الفوط بين شخص وآخر وأدوات القص وعدم ارتداء الجاونتى من مقدم الخدمة.

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وأضاف أن مبادرة الحد من انتشار العدوى من الإجراءات الوقائية الهامة، التى ترتكز على عدة محاور، منها مكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية العامة والخاصة وتشمل التخلص الآمن من النفايات الطبية، مشيرًا إلى ضرورة التوعية بأهمية هذه المبادرة للقضاء التام على فيروس سى واستكمال نجاح المبادرة الأم لها.

وأشاد النائب بنجاح المبادرة من خلال الوصول إلى 16326 صالون تجميل وناد صحي لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى التسع التى تشملها مبادرة "الحد من انتشار العدوى"، مؤكدًا أهمية زيادة الوعى لدى المواطن والتأكد أن جميع الأدوات التى يستخدمها العاملون فى صالون الحلاقة لقص وحلاقة وإزالة الشعر وتقليم الأظافر نظيفة ومعقمة.