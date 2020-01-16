“كان” تونس 2020 – المنتخب المغربي يدشن المنافسة بفوز كبير على على الكونغو

دشن المنتخب المغربي لكرة اليد بطولة أمم إفريقيا لهذه الرياضة، التي تقام حاليا في تونس، بانتصار مهم وكبير على منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الخميس، بملعب “رادس” في العاصمة تونس.
“أسود” اليد، فرضوا سيطرة شبه تامة على خصمهم الكونغولي منذ الجولة الأولى التي انتهت مغربية بنتيجة 20 هدفا مقابل 15، قبل أن يحسم الجولة الثانية والمباراة بنتيجة 34 مقابل 25.
ويخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد غمار هذه البطولة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبات الجزائر والكونغو وزامبيا.
وتتنافس منتخبات 16 بلدا، لنيل البطولة الرابعة والعشرين لأمم إفريقيا في كرة اليد 2020، التي انطلقت اليوم بكل من رادس (ضاحية تونس) ومدينتي الحمامات ونابل.
وستمنح هذه المسابقة القارية بطاقة تأهل واحدة للألعاب الأولمبية التي ستجرى في فصل الصيف باليابان (طوكيو 2020) فيما ستتيح الفرصة للفوز بست مقاعد للمونديال الذي سيقام في مصر عام 2021 (إلى جانب البلد المنظم).
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