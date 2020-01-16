تفاصيل صغيرة تفصل النصيري عن الانضمام لإشبيلية الإسباني

أفادت صحف رياضية إسبانية، اليوم الخميس، بأن الدولي المغربي يوسف النصيري، الذي يلعب في صفوف نادي ليغانيس، بات قريبا من التعاقد مع إف سي إشبيلية، أحد أهم الفرق في البطولة الإسبانية.

وأفادت المصادر بأن النصيري (22 عاما) سيجتاز الفحص الطبي اليوم الخميس قبل التوقيع على عقد مدته 5 سنوات ونصف مع النادي الذي يدربه غولين لوبيتيغي، المدرب السابق للمنتخب الإسباني ولريال مدريد.

وسيكون على إشبيلية، الذي يحتل المركز الرابع في البطولة الإسبانية برصيد 35 نقطة ويواجه ريال مدريد السبت المقبل، أن يدفع الشرط الجزائي عن اللاعب المغربي الذي يقدر بحوالي 20 مليون أورو.

ويعد النصيري، الذي وقع أربعة أهداف هذا الموسم مع فريقه الحالي ليغانيس، من أغلى التعاقدات في تاريخ فريق العاصمة، الذي انضم إلى صفوفه قادما من مالقة مقابل أكثر من خمسة ملايين أورو.