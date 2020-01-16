ضجة في “أنسغرام” بسبب صورة “عارية” لصديقة حكيمي

خلقت صورة لصديقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، ووالدة طفله القادم، الجدل على موقع للتواصل الإجتماعي أنستغرام، بالمغرب، بهدما ظهرت فيها وهي عارية تماما وتخفي مفاتنها بيدها فقط.

ونشرت الاسبانية من أصل ليبي وتونسي، هبة أبوك، أمس الأربهاء، صورة تبرز علامة الحمل على بطنها، غير أن ظهورها عارية، تحول لموضوع منتشر على الصفحات المغربية ومحل نقاش وجدل من المتتبعين.

وكان النجم المغربي المتألق مع فريق دورتموند الألماني، قد أعلن حمل صديقته منه، في أكتوبر المنصرم، وهو ما أثار أنداك النقاش حول مخالفة حكيمي لتقاليده وتعاليم الدين الإسلامي.

حبيبة حكيمي اسمها الحقيقي هبة أبوخريص بنسليمان، وهي من أب ليبي الأصل، وأم تونسية، وتبلغ من العمر 32 سنة، وتكبر أشرف بحوالي 12 سنة.