أزيلال.. مصرع متقاعد عسكري حرقا بعد أن التهمته النيران داخل منزله! 

لقي متقاعد عسكري في السبعينات من عمره مصرعه، أمس الأربعاء، حرقا في منزله في دوار أباراغن بني حسان قيادة فم الجمعة، ضواحي أزيلال.
وأفادت مصادر محلية أن النيران التهمت الضحية، الذي كان يستعين بقنينة غاز من الحجم الصغير من أجل التدفئة، بسبب الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة في المنطقة.
وأشار المصدر ذاته أن الهالك كان يعيش وحده، ويعاني وضعية صحية ضعيفة لم تساعده على إنقاذ نفسه من ألسنة النيران.
وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات إلى مكان الواقعة، وجرى فتح تحقيق، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى.
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