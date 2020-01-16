راموس.. "المطرقة" الإسبانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبرت وسائل إعلام تعنى بالشؤون الرياضية قائد نادي ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، لاعبا بارعا وعنيدا يشار إليه بالبنان في كل لقاء كروي يشارك فيه.

وتميز "المطرقة" الإسبانية في لقاء فريقه الأخير ضد نادي أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، وسجل ركلة الترجيح الأخيرة في فوز الميرينغي على "الروخيبلانكوس" بركلات الترجيح 4-1، وتوّج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه.

إنجازات راموس:

- 2014: سجل راموس هدفا في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز الملكي 4-1.

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- 2016: سجل هدفا في نهائي دوري الأبطال الذي انتهى بفوز ريال مدريد بركلات الترجيح 5-3.

- 2018: سجل هدفا في نهائي السوبر الأوروبي الذي انتهى بفوز أتلتيكو 4-2 بعد تمديد الوقت للأشواط الإضافية.

- 2020: سجل الركلة الترجيحية الأخيرة في فوز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني، يوم الأحد الماضي.