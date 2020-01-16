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العبودي يناقش مع مديري الأشغال والأراضي بالمهرة آلية إزالة المخالفات العشوائية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 16 يناير 2020

ناقش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، بمكتبه ، مع مدير عام الهيئة العامة للأراضي الأستاذ أحمد عيسى رعفيت ومدير عام الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس خالد العماد آليات إزالة المخالفات والعشوائيات بالعاصمة الغيضة.

 

وفي اللقاء، أطلع الوكيل العبودي على الإشكاليات ومخالفات البناء العشوائي  في عدد من المخططات العمرانية والأجراءات والآليات اللأزمة للحد من هذه الظاهرة التي من شأنها تنظيم المخططات العمرانية بعدد من الشوارع العامة والفرعية ووحدات الجوار بالمديرية.

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وأشار الوكيل العبودي الى أهمية إزالة أي استحداثات أو مخالفات عشوائية  في الشوارع العامة ووحدات الجوار ووضع المعالجات الكفيلة بالحد من المخالفات والعشوائيات والإسهام في وتنظيم الشوارع.

 

وأكد العبودي إستعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير أداء مكتبي الاشغال والأراضي بما يمكنها من تفعيل الرقابة الميدانية على البناء العشوائي القيام بمهامه وواجباتها في عملية وإزالة المخالفات العشوائية على الأراضي والشوارع العامة.

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