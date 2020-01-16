- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يعثرون على جثة طفل دون نصف العقد من عمره في مدينة يريم والان مع التفاصيل
الخميس 16 يناير 2020
عثر مواطنون مساء أمس الأول، على جثة طفل يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات مقتولا باحد أزقة مدينة يريم في إب.
وقال شهود عيان إنهم عثروا على جثة طفل مرمية في أحد أحياء يريم.
وتشهد محافظة إب حالة من الانفلات الأمني مؤخرا .. الأمر الذي يقلق الأهالي ويثير مخاوفهم باستمرار.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يعثرون على جثة طفل دون نصف العقد من عمره في مدينة يريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.