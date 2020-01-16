شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يعثرون على جثة طفل دون نصف العقد من عمره في مدينة يريم والان مع التفاصيل

الخميس 16 يناير 2020 عثر مواطنون مساء أمس الأول، على جثة طفل يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات مقتولا باحد أزقة مدينة يريم في إب.

Advertisements وقال شهود عيان إنهم عثروا على جثة طفل مرمية في أحد أحياء يريم. وتشهد محافظة إب حالة من الانفلات الأمني مؤخرا .. الأمر الذي يقلق الأهالي ويثير مخاوفهم باستمرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يعثرون على جثة طفل دون نصف العقد من عمره في مدينة يريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.