شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصهيوني يعتقل 4 فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة بالقدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اعتقل جيش الاحتلال اليوم أربعة فلسطينيين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بالقدس أن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من تيسير يوسف محيسن، ونسيم أمجد محيسن، ومصعب محمود محيسن، ومحمد أحمد أبو ريالة، عقب مداهمة منازلهم في البلدة، وتفتيشها.

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