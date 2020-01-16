سفارة المملكة في مصر تُحَذِّر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة

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نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الالكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية مستخدمة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها بهدف التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة في بيان لها اليوم أن لا علاقة لها بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها.