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شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب بإدراج المنظمات الاستيطانية على "قوائم الإرهاب" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن الاحتلال ماض في تنفيذ عمليات الضم التدريجي وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربًا بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها، والقانون الدولي ومرتكزاته، ومستخفًا ببيان المدعية العامة للجنائية الدولية، وتواصل تصرفه كدولة مارقة فوق القانون.
وأدانت حرب الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، محذرةً من مغبة التعامل مع تلك الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة، لا تستدعي التوقف عند مخاطرها وتداعياتها على الأوضاع برمتها.
وأكدت الوزارة متابعتها لهذه الملفات المليئة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه على المسارين الدوليين السياسي والقانوني، مضيفةً أنها تركز جهودها على المسار القانوني، وصولًا لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم وملاحقتهم تحقيقا لمبدأ العدالة الدولية.
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