ماكرون وجونسون يشاركان في "مؤتمر ليبيا" ببرلين

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رويترزالخميس 2020/1/16 03:40 م بتوقيت أبوظبي
ماكرون وجونسون يعلنان المشاركة بمؤتمر ليبيا
قال قصر الإليزليه، الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين، الأحد المقبل، لمناقشة الصراع الليبي.
كما أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أن رئيس الحكومة البريطانية سيحضر "مؤتمر ليبيا" في برلين.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وجهت الدعوة لعدد من الدول لحضور مؤتمر ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، موضحة أن "اللقاء سيكون على مستوى زعماء الدول، وذلك بعد تشاور مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة".
وأفادت الحكومة الألمانية بأن مؤتمر برلين ستشارك به الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات ومصر والكونغو وإيطاليا والجزائر وتركيا.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، الإثنين، أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال الشهر الجاري"، مشيرة إلى التاريخ المذكور كموعد لانعقاده دون تأكيد.
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