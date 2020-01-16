- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالخميس 2020/1/16 03:19 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة يبرز: "إيران تقر بتخصيب اليورانيوم بمعدلات تفوق الاتفاق النووي"، و”النواب“ الأمريكي يوافق على إحالة قرار عزل ترامب لـ“الشيوخ“، والنيابة السودانية تستجوب قائد مليشيا إخوانية في ”انقلاب 89”، وواشنطن تعلن التوصل إلى اتفاق ”مبدئي“ بشأن سد النهضة.
أما في الاقتصاد فتطالعون مخزون الخام الأمريكي يسجل هبوطا أكبر من المتوقع.
وإلى الملاعب تطالعون "ماتا يرسل مانشستر يونايتد للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي".
وفي التكنولوجيا تتابعون أندرويد 10 يعمل في هذه الأنواع من هواتف نوكيا.
وفي الفن، نجمة بوليوود كاجول تكشف لـ“العين الإخبارية“ عن كواليس فيلهما ”تانهاجي“.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2020.
للاطلاع اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر نووي إيران واتفاق مبدئي حول سد النهضة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.