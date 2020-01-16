«لن يتهاون فى حالة وجود أى تهديد للخليج» .. السيسي يوجه رسالة ردع لكل من تسول له نفسه!

قال سمير راغب، رئيس المؤسسة الأمنية للدراسات الأمنية والاستراتيجية، خلال برنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "ten"،إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بالأمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء لطمأنة الشعب المصرى بأن القوات المسلحة قادرة على ردع أى أحد يحاول المساس بالمقدرات المصرية، لافتًا إلى أن القوات المسلحة على أعلى مستوى من التسليح والتدريب.

وأضاف سمير راغب، أن مناورة قادر 2020 نفذت أمام العالم أجمع وأمام الشعب المصرى، لأنه يحق للشعب المصرى أن يعرف أن السلاح الذى يتم شراؤه هو الأقوى والأفضل على مستوى العالم، وللتأكيد على أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد.

وتابع أن التدريب بالذخيرة الحية خلال المناورة أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة يحدث لأول مرة فى تاريخ الجمهورية، مما يؤكد على ثقة القادة بقدراتهم، موضحًا أن القوات المسلحة أرسلت رسائل للعالم كله بأنها مسيطرة على البحر الأحمر بالكامل.

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وكشف أن الأمير خالد بن سلمان أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أنه لن يتهاون فى حالة وجود أى تهديد للأشقاء فى الخليج، والدول العربية، مشيرًا إلى أن الرئيس أرسل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه.

وأكد أن قاعدة برنيس ستكمل العمل مع القواعد البحرية فى الشمال والجنوب بالتعاون مع قاعدة محمد نجيب البحرية، مؤكدًا أن الدول العربية فى مقدمتها الإمارات والسعودية والبحرين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من الكيان المصرى وأى إضافة لمصر هى إضافة للمملكة العربية السعودية وعتادها.