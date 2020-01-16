بوتين يبحث مع نتنياهو التطورات الإقليمية

بحث الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​، في ​اتصال​ هاتفي، آخر التطورات على الساحة الإقليمية. وبحسب بيان صادر عن ديوان رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ فقد "تحدث نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التطورات الإقليمية الأخيرة وحول ملف المواطنة الإسرائيلية نعاما يساسخار المعتقلة في ​روسيا​". وكانت ​محكمة​ روسية قد أصدرت على المواطنة الإسرائيلية، التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، حكما ب​السجن​ لمدة 7.5 سنة بتهمة حيازة ​المخدرات​ ومحاولة تهريبها.

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