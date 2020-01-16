بوتين يبحث مع نتنياهو التطورات الإقليمية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الإقليمية.
وبحسب بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية فقد "تحدث نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التطورات الإقليمية الأخيرة وحول ملف المواطنة الإسرائيلية نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا".
وكانت محكمة روسية قد أصدرت على المواطنة الإسرائيلية، التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، حكما بالسجن لمدة 7.5 سنة بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها.
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