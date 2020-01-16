"النشرة": مظاهرة سلمية في السويداء بسبب تردي الوضع الإقتصادي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن خروج مظاهرة سلمية ضمت مواطنين ومواطنات من مختلف الفئات العمرية إلى ساحة محافظة ​السويداء​ لليوم الثاني على التوالي حاملين لافتات تندد بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ومؤكدين على سلمية احتجاجهم ومطالبهم المشروعة كما رددوا هتافات ضد ​الفساد​ وغلاء الأسعار والتضييق على معيشتهم.

وجاء ذلك تلبية لدعوات أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي المنددة بتردي الحالة المعيشية وذلك بالتزامن مع الانهيار المتواصل في سعر صرف ​الليرة السورية​ أمام ​الدولار​ ووصولها الى الف ومئة ليرة مقابل دولار واحد حيث يسود ركود اقتصادي في الأسواق وارتفاع كبير بسعر المواد الغذائية.