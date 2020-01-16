"النشرة": مظاهرة سلمية في السويداء بسبب تردي الوضع الإقتصادي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا عن خروج مظاهرة سلمية ضمت مواطنين ومواطنات من مختلف الفئات العمرية إلى ساحة محافظة السويداء لليوم الثاني على التوالي حاملين لافتات تندد بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ومؤكدين على سلمية احتجاجهم ومطالبهم المشروعة كما رددوا هتافات ضد الفساد وغلاء الأسعار والتضييق على معيشتهم.
وجاء ذلك تلبية لدعوات أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي المنددة بتردي الحالة المعيشية وذلك بالتزامن مع الانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ووصولها الى الف ومئة ليرة مقابل دولار واحد حيث يسود ركود اقتصادي في الأسواق وارتفاع كبير بسعر المواد الغذائية.
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