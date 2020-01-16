أردوغان: تركيا سترسل قوات الى ليبيا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ بأن ​تركيا​ سترسل قوات إلى ​ليبيا​، مشيراً إلى "أننا سنبدأ بإرسال قواتنا العسكرية إلى ليبيا لنشر الإستقرار هناك". وجاء ذلك بعد فشل المفاوضات الليبية في ​موسكو​ بين أطراف النزاع في ​طرابلس​، ومغادرة المشير ​خليفة حفتر​ من دون أي اتفاق، مما أغضب ​روسيا​.

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