الدفاع السورية اكدت انها لن تأل جهداً بإخراج المدنيين من المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون بحلب

اشار مصدر ​عسكري​ في ​وزارة الدفاع السورية​ الى انه في الآونة الأخيرة كثفت المجموعات الإرهابية المتمركزة في الأطراف الغربية ل​محافظة حلب​ من اعتداءاتها على الأحياء الآمنة والمكتظة بالسكان في ​مدينة حلب​ وذلك عبر قصفها ب​الصواريخ​ والقذائف المتفجرة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، كما اعتدت التنظيمات الإرهابية على الممرات الإنسانية التي تم فتحها لإخراج المدنيين من المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون، في محاولة لمنع المواطنين من الخروج لمواصلة استخدامهم دروعًا بشرية.

واكدت ​القيادة​ العام للجيش السوري أنها لن تأل جهداً في إنقاذ وإخراج المدنيين المتواجدين في مناطق تمركز الإرهابيين، الا انها تشدد أن ما تقوم به من عمليات عسكرية ومن استهداف للإرهابيين في أماكن تمركزهم يقع في نطاق الرد على مصادر النيران.