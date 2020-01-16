إرتفاع عدد ضحايا الثلوج في أفغانستان وباكستان إلى أكثر من 110

إرتفعت حصيلة ضحايا انهيارات ثلجية وفيضانات وعواصف إلى أكثر من 110 أشخاص في مختلف أنحاء باكستان وأفغانستان في الأسبوعين الأخيرين، حسب ما أعلنه مسؤولون في البلدين.
وبحسب مسؤولي البلدين، فإن السلطات تحاول جاهدة الوصول إلى العالقين بسبب التساقط الكثيف للثلوج.
ولقي 75 شخصا على الأقل مصرعهم وجرح عشرات في مختلف أنحاء باكستان، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين بسبب حالة الطقس، فيما قتل 39 شخصا، وجرح 60 آخرون في أفغانستان المجاورة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس العاصف واشتداده، وبالتالي إرتفاع إحتمال الخسائر البشرية والمادية.
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