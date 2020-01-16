رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر لبحث الأزمة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية ​الجزائر​ية، عن "وصول رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ إلى العاصمة الجزائر، في زيارة عمل رسمية تدخل في إطار مساعي الدول المتوسطية لحل النزاع في ​ليبيا​، بحيث ستسمح الزيارة بمواصلة التنسيق بين البلدين حول ​الأزمة​ الليبية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ كان قد استقبل الأسبوع الماضي وزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والمصري ​سامح شكري​، في إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر ودول إقليمية حول الأزمة الليبية.