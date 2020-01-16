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رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر لبحث الأزمة الليبية

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أعلنت وزارة الخارجية ​الجزائر​ية، عن "وصول رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ إلى العاصمة الجزائر، في زيارة عمل رسمية تدخل في إطار مساعي الدول المتوسطية لحل النزاع في ​ليبيا​، بحيث ستسمح الزيارة بمواصلة التنسيق بين البلدين حول ​الأزمة​ الليبية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ كان قد استقبل الأسبوع الماضي وزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والمصري ​سامح شكري​، في إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر ودول إقليمية حول الأزمة الليبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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