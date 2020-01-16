رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر لبحث الأزمة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، عن "وصول رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى العاصمة الجزائر، في زيارة عمل رسمية تدخل في إطار مساعي الدول المتوسطية لحل النزاع في ليبيا، بحيث ستسمح الزيارة بمواصلة التنسيق بين البلدين حول الأزمة الليبية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد استقبل الأسبوع الماضي وزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والمصري سامح شكري، في إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر ودول إقليمية حول الأزمة الليبية.
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