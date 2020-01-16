القاضي عويدات أشار بتخلية الموقوفين باستثناء من قاموا بأعمال عنفية

أشار القاضي ​غسان عويدات​ بتخلية الموقوفين في احداث الشغب في ​شارع الحمرا​ وأمام ​ثكنة الحلو​ باستثناء من ثبت أنهم قاموا بأعمال عنفية. من جهته، أعلن المحامي جاد طعمة وهو من لجنة الدفاع عن المتظاهرين، من أمام عدلية بيروت، أنه سيتم الإفراج عن الموقوفين على دفعات تباعا، متوقعا أن يحصل ذلك قبل الثانية من بعد ظهر اليوم.

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