اشار رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ الى تعرّض بعض الزملاء من المؤسسات الاعلامية المرئية والالكترونية التي تقوم بتغطية الحراك الشعبي الى مضايقات واعتداء خلال ادائهم لمهمتهم الاعلامية، لافتا الى ان "الزملاء الصحفيين يقومون بواجبهم لجهة تلبية حق المواطن في الاطلاع والأستطلاع، كما أن المادة الثالثة من قانون المرئي والمسموع رقم 382/94 تشدد على حرية الاعلام المرئي طالما هو يلتزم بالثوابت". وامل محفوظ من ​القوى الامنية​ تفهم الظروف الصعبة لعمل الصحفيين وتسهيل مهمتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محفوظ: نأمل من القوى الامنية تفهم الظروف الصعبة لعمل الصحفيين وتسهيل مهمتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.