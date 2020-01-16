عقيد بشرطة جنوب افريقيا: الداعية ديدات لا يزال على قيد الحياة

أعلن مصدر في شرطة ​جنوب إفريقيا​، بأن الداعية ​يوسف أحمد​ ديدات، نجل الداعية الراحل أحمد ديدات، لا يزال على قيد ​الحياة​، بعد أن أطلق مجهول النار عليه أمام ​محكمة​ للصلح في البلاد.

وأشار العقيد في شرطة ​محافظ​ كوازولو ناتال، ثيمبيكا مبيلي ، إلى أن "الأنباء التي تحدثت عن مقتل يوسف ديدات عارية عن ​الصحة​"، مشيرا إلى أن "ديدات نقل بواسطة الطائرة إلى المستشفى لمواصلة علاجه بعد أن تلقى إسعافات أولية في مكان الحادثة".

وقد كان الداعية ديدات قد تعرض أمس الأول إلى محاولة اغتيال، أطلق خلالها مجهول رصاصة على رأسه.