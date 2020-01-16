النشرة: توقف برنامج تصفية النفقات الإدارية في المديرية الإدارية للضمان

علمت "​الخليج 365​" انه بعد توقف شركة ids المشغلة لنظام المعلوماتية في الضمان وبعد طلب ​رئاسة الجمهورية​ من ​الامن العام​ التدخل عبر تقنييه للعمل على تشغيل المكننة، وبعد رفض المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ تدخل فريق التقني الخاص من الامن العام، توقف اليوم برنامج تصفية النفقات الإدارية في المديرية الإدارية ويتعذر تشغيله.

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